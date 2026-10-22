فاينانشال تايمز: أوكرانيا ستشتري الإمدادات العسكرية عبر وكالة تابعة لحلف شمال الأطلسي​

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن حلف شمال الأطلسي سيسمح لأوكرانيا بشراء الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية عبر وكالة المشتريات المركزية التابعة له، مما قد يتيح لكييف الحصول على الإمدادات الدفاعية بشكل أسرع وبتكلفة أقل.

وقالت جاكلين بورسبوم مديرة دعم العمليات في وكالة الدعم والمشتريات التابعة للحلف "يتيح ذلك لأوكرانيا إمكانية الاستفادة من إطار عمل أكثر تنظيما يشمل مجموعة واسعة من القدرات التي نقدمها: من خبرات في مجال المشتريات وخدمات الدعم، إلى الوصول إلى قاعدة صناعية راسخة".

يأتي هذا في ظل تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر عن اتفاقية مع روسيا لتصدير الديزل بهدف خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.