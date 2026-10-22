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سانا: مقتل رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة بنيران إسرائيلية في جنوب سوريا

أخبار دولية
2026-10-22 | 02:40
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سانا: مقتل رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة بنيران إسرائيلية في جنوب سوريا
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سانا: مقتل رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة بنيران إسرائيلية في جنوب سوريا

قتل رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة بنيران اسرائيلية في جنوب سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، في وقت تكثف اسرائيل وتيرة عملياتها داخل الأراضي السورية خلال الآونة الأخيرة.

وأوردت الوكالة "قتل مدني من ذوي الإعاقة الخاصة اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال توغلها في قرية جملة" في ريف درعا الغربي.

وأفادت عن انتشار قوات اسرائيلية في إحدى حارات البلدة ونشرها قناصة على أسطح المنازل السكنية، تزامنا مع تحركها في المنطقة، التي تعرضت مساء الأربعاء لقصف مدفعي.

وتتهم سوريا اسرائيل بانتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر توغل قواتها المتكرر في جنوب البلاد ودَهم منازل السكان واعتقال أفراد منهم، في موازاة تنفيذ قصف مدفعي وأعمال تجريف وقطع أشجار.

وعملت القوات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة على تجريف حقول واسعة مزروعة بأشجار الزيتون في محافظة القنيطرة، المجاورة لدرعا.

 

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