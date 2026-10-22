زيلينسكي: روسيا "لم تغير موقفها" عقب ضربات جديدة على أوكرانيا

اتهمت أوكرانيا روسيا بعدم تغيير موقفها عقب إطلاقها موجة من الصواريخ البالستية بعد ساعات من لقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الرئيس فلاديمير بوتين لبحث سبل إنهاء النزاع.ودوت صافرات الإنذار في خلال ليل الأربعاء ونهار الخميس في كييف حيث قتل شخصان وجرح أكثر من 30 آخرين، حسبما قالت سلطات المدينة.وقُتلت امرأتان تبلغان 50 و60 عاما وأُصيب العشرات بجروح في هجوم استهدف سوقا مزدحمة في مدينة لوزوفا الواقعة في الشرق. أما في روسيا، فجرح شخصان في منطقة موسكو بعد أن شنّت أوكرانيا هجوما واسع النطاق بطائرات مسيّرة.جاءت هذه الضربات بعد أن أعلن الكرملين استعداد موسكو لاستئناف المفاوضات الثلاثية مع كييف وواشنطن الشهر المقبل، لكنه استبعد أفكارا جديدة طرحها ويتكوف بالتعاون مع دول أوروبية وأوكرانيا.وطالت الهجمات ليل الأربعاء الخميس 12 منطقة أوكرانية، حيث تضررت منازل سكنية ومنشآت طاقة ومتاجر ومقاهٍ بالإضافة إلى دير في كييف، في وقت تكثف روسيا ضرباتها مع اقتراب فصل الشتاء.كما طُلب من العائلات مع أطفال إخلاء منطقتي كراماتورسك وسلوفيانسك المجاورة لها، والواقعتان على خط المواجهة في الشرق، وذلك عقب هجمات أودت بعشرات المدنيين.وذكر زيلينسكي أن الهجوم بدأ بشكل "شبه فوري" بعد محادثات ويتكوف وبوتين في سانت بطرسبرغ، مستهزئا من وصف المبعوث الأميركي الرئيس الروسي بأنه "رجل إنساني".وأضاف: "هذا يعني أنه لم يطرأ أي تغيير حقيقي على موقفهم تجاه كل ما يحدث".