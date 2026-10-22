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روما تطالب بتوضيحات بعد توقيف إسرائيل ناشطات إيطاليات في الضفة الغربية
أخبار دولية
2026-10-22 | 16:40
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روما تطالب بتوضيحات بعد توقيف إسرائيل ناشطات إيطاليات في الضفة الغربية
طلبت الخارجية الإيطالية من السلطات الإسرائيلية "توضيحات عاجلة" بشأن توقيف عدد من الناشطات الإيطاليات في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان إن المواطنات الإيطاليات اعتقلن "بالتزامن مع نشطاء دوليين آخرين" في قرية البويب جنوب الخليل بالضفة الغربية "أثناء مرافقتهم مزارعين فلسطينيين في قطف الزيتون".
وأضافت أنها "حصلت حتى الآن على تأكيد بأن الإيطاليات موجودات في مركز للشرطة"، مع إبلاغها من السلطات الإسرائيلية "بوجود أربع مواطنات إيطاليات".
من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان الخميس توقيف 11 ناشطا أجنبيا وفلسطيني واحد في منتصف النهار، بينما كانوا يتواجدون "في منطقة زراعية لم يتم فيها تنسيق أي نشاط للحصاد (أي لم يحصل على تصريح من الجيش الإسرائيلي)، وفي مكان كان يسري فيه أمر... يعلن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة".
وأضافت: "رفض النشطاء المتواجدون في الموقع الامتثال لتعليمات الجنود، والكشف عن هوياتهم لهم، ومغادرة المنطقة".
وتابعت أن الموقوفين نُقلوا بعد ذلك إلى مركز الشرطة في الخليل لاستجوابهم، للاشتباه في ارتكابهم مخالفات تتعلق بـ"انتهاك أمر منطقة عسكرية مغلقة" و"عرقلة عمل جندي أثناء تأدية مهامه".
ولفتت الشرطة إلى أن "استجواب النشطاء كشف أن بعضهم أعربوا في مناسبات عدة عن دعمهم لمنظمة إرهابية وتماهيهم معها، وأشادوا بإرهابيين"، كما أنهم "يمارسون أنشطة ضد دولة إسرائيل".
وختمت البيان بأن "جميع المشتبه بهم الأجانب أودعوا السجن عقب استجوابهم، ومن المقرر نقلهم إلى سلطة السكان والهجرة لعقد جلسة استماع بشأن إبعادهم عن دولة إسرائيل".
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