تسعة قتلى في قصف على معسكر لجماعة مسلحة يسارية في كولومبيا

أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إيسبرييا أن قصفا استهدف معسكرا لمتمردين يساريين في جنوب غرب البلاد أسفر عن تسعة قتلى.

وجرت العملية ضد متمردي "جيش التحرير الوطني" في منطقة ريفية بمقاطعة كاوكا، وهي ممر لتهريب المخدرات يشهد نشاطا كثيفا للجماعات المسلحة.

وقال الرئيس مبتسما بعد تلقيه الحصيلة خلال فعالية أقيمت في مدينة بيريرا، "لقد شنّينا قصفا الليلة الماضية في منطقة كاوكا، وأسقطنا تسعة من قطاع الطرق".

قبل ذلك ببضع ساعات، نشر دي لا إيسبرييا على منصة إكس مقطع فيديو يظهر فيه وهو يصدر أمرا بشن الهجوم لوزير الدفاع عبر جهاز اتصال لاسلكي.