ترامب: سنتعامل مع كوبا في طريق عودتنا من إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستتولى أمر كوبا بعد الانتهاء من التعامل مع إيران، وسترسل وزير الخارجية ماركو روبيو لإتمام الاتفاق.



وقال ترامب في تجمع بفلوريدا: "سنتولى أمر كوبا في طريق عودتنا من إيران... ثم سنرسل ماركو روبيو لإتمام الاتفاق".