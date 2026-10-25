مسلحون يقتلون 20 شخصا على الأقل في شمال شرق نيجيريا

اقتحم مسلّحون على متن دراجات نارية قرية ريفية في نيجيريا وقتلوا 20 شخصا على الأقل، وفق ما أفاد ناجون وكالة فرانس برس، في أحدث هجوم يشهده شمال شرق البلاد.

وقال سكان إن المهاجمين فتحوا النار بُعيد صلاة الجمعة في قرية بيناري الريفية الواقعة في ولاية تارابا.

وتشهد منطقة شمال شرق نيجيريا تمردا جهاديا فيما تواجه ولاية تارابا الواقعة باتجاه وسط البلاد عصابات تُعرف محليا باسم "قطاع الطرق"، وتنشط في سرقة الماشية وأعمال الخطف مقابل الحصول على فدية.

وقال إيسياكو موسى، أحد سكان بيناري "كان الناس يركضون في اتجاهات مختلفة للنجاة من الهجوم".

وقدّر هو وسعيدو نوحو، وهو أيضا من السكان، حصيلة القتلى بما لا يقل عن 20 شخصا.

وأضاف نوحو لوكالة فرانس برس "بعد رحيل المهاجمين، أحصينا أكثر من 20 جثة، بينما كان لا يزال هناك أشخاص في عداد المفقودين".

من جهتها، أوردت الشرطة حصيلة أقل مشيرة إلى انتشال 10 جثث حتى مساء الجمعة.

وقالت منظمة العفو الدولية في نيجيريا إن "السلطات النيجيرية تستمر في ترك المجتمعات الريفية في بعض أنحاء الشمال تحت رحمة مسلحين يرتكبون فظائع متكررة دون عقاب”.