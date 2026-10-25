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مطار الرياض يعلن استئناف الرحلات الأحد

أخبار دولية
2026-10-25 | 01:16
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مطار الرياض يعلن استئناف الرحلات الأحد
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مطار الرياض يعلن استئناف الرحلات الأحد

أعلن مطار الرياض الدولي أن الرحلات الجوية ستستأنف الأحد بعد إغلاق استمر أسبوعين عقب هجمات شنّها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران على العاصمة السعودية، فيما حذّرت الجماعة من وقوع المزيد من الهجمات.

وأظهر موقع "فلايت رادار" المتخصص في تتبع الرحلات الجوية، طائرة تقلع من مطار الرياض في وقت مبكر الأحد، متجهة إلى مدينة جدة السعودية.

ونشر مطار الملك خالد الدولي على إكس السبت "نحيطكم بأنه تقرر تخصيص الصالة (1) لرحلات الداخلية، والصالة 2 ' لرحلات الدولية للناقلات الوطنية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اعتبارًا من يوم الأحد".

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