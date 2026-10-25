اتفاق تركيا وليبيا يعيد رسم خرائط السيادة في شرق المتوسط

توصلت تركيا، بعد طول انتظار، إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، يتيح لها مدّ نفوذها في مياه شرق البحر المتوسط الغنية بموارد الطاقة، في خطوة ترى دول أخرى في المنطقة أنها تتعارض مع مصالحها.

وتنصّ مذكرة التفاهم التي صادق عليها مجلس النواب في شرق ليبيا الأسبوع الماضي بعدما وقّعتها حكومة طرابلس في العام 2019، على إعادة ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة لكلا البلدين، وهي مناطق تتمتّع فيها الدول بحقوق خاصة لاستغلال الموارد البحرية، بما فيها النفط والغاز.

إلا أن بعض المناطق المشمولة بالترسيم الجديد تتداخل مع نطاقات تابعة لدول أخرى في المنطقة، ما يثير مخاوف من اندلاع خلافات جديدة.