إيران تقول إن استئناف الحرب المحتمل لن يُغير مواقفها

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد أن أي استئناف للحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة لن يغيّر مواقف بلاده.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التهديدات الأميركية والإسرائيلية بشن هجمات جديدة على إيران، بعدما قال الرئيس دونالد ترامب الجمعة إن واشنطن "قد تنفذ عملية أخرى صغيرة من (إبيك فيوري)"، في إشارة إلى الحملة الأميركية الإسرائيلية ضد إيران التي بدأت في 28 شباط.

وأوضح عراقجي خلال فعالية بثها التلفزيون في طهران أنه "في الآونة الأخيرة، جرى الحديث عن حرب جديدة، لكنني أفكر بالفعل في مرحلة ما بعد الحرب. وسواء اندلعت حرب أم لا، فإن سياساتنا ستبقى على حالها".

وقال: ”لقد فعلوا ذلك بالفعل مرتين ورأوا النتائج. وإن أرادوا المحاولة مرة أخرى، فهم يعلمون أنهم لن يحققوا نتيجة مختلفة عن تلك التي حققوها في السابق".

ورأى عراقجي أن الحرب الحالية قد غيّرت كل شيء ”ويجب أن نقبل بأن وقائع جديدة بدأت تفرض نفسها. ولن تعود طرق الملاحة عبر مضيق هرمز كما كانت، كما أن إدارة المضيق لن تعود كما كانت".

وأشار الى أنه "ولتحقيق السلام والاستقرار، يجب أن تتجه منطقتنا نحو غياب كامل للقوات الأجنبية".