ثلاثة قتلى بينهم قيادي بتنظيم "حراس الدين" بضربة في سوريا



قتل ثلاثة أشخاص الاثنين من بينهم قيادي في تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة بغارة من مسيّرة مجهولة المصدر على طريق تربط دمشق بحمص، وفق ما أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية وكالة فرانس برس.



وأفاد المصدر بأنّ "غارة من طائرة مسيرة مجهولة المصدر استهدفت السيارة على طريق دمشق - حمص"، مضيفا أن الضربة أدّت إلى مقتل ثلاثة أشخاص.



وأوضح أن من بين القتلى قيادي في تنظيم حراس الدين يدعى أبو عبد الرحمن الليبي، بينما لم تعرف هوية الشخصين الآخرين.



وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) قد أفادت في وقت سابق بوقوع انفجار داخل سيارة على الطريق الدولية بين دمشق وحمص، مشيرة إلى سقوط "ضحايا"، بينما أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس عن مقتل ثلاثة أشخاص.



وأضافت "سانا" أن "فرق الإسعاف والدفاع المدني...عملت على نقل جثث الضحايا"، فيما "باشرت الجهات المعنية إجراءاتها للكشف على المكان والتحقق من طبيعة الانفجار وأسبابه".