مسيرات لقوات الدعم السريع تستهدف محطة كهرباء في الخرطوم

شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات على محطة كهرباء في الخرطوم، على ما أعلن مصدر في شركة كهرباء السودان.



وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "مسيرات مليشيا الدعم السريع استهدفت محطة المرخيات التحويلية غرب ام درمان، ما اثر على الامداد في أجزاء كبيرة من ولايتي الخرطوم والجزيرة"، وذلك غداة هجوم منسق بالمسيرات على خمس محطات كهرباء تسبب بانقطاع التيار عن مناطق واسعة في شرق السودان.