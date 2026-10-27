أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
22
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
22
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسيرات لقوات الدعم السريع تستهدف محطة كهرباء في الخرطوم
أخبار دولية
2026-10-27 | 02:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مسيرات لقوات الدعم السريع تستهدف محطة كهرباء في الخرطوم
شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات على محطة كهرباء في الخرطوم، على ما أعلن مصدر في شركة كهرباء السودان.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "مسيرات مليشيا الدعم السريع استهدفت محطة المرخيات التحويلية غرب ام درمان، ما اثر على الامداد في أجزاء كبيرة من ولايتي الخرطوم والجزيرة"، وذلك غداة هجوم منسق بالمسيرات على خمس محطات كهرباء تسبب بانقطاع التيار عن مناطق واسعة في شرق السودان.
أخبار دولية
مسيرات
قوات الدعم السريع
محطة كهرباء
الخرطوم
التالي
مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026: من الالتزامات إلى التنفيذ
رئيس مركز الإحصاء والدراسات الاستراتيجية إيليا إيليا بشأن الإنتخابات الإسرائيلية: لا يمتلك أي معسكر 61 مقعدًا بمفرده
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:07
أ.ف.ب نقلا عن مصدر حكومي: مسيّرة لقوات الدعم السريع تستهدف محطة كهرباء في الخرطوم
آخر الأخبار
02:07
أ.ف.ب نقلا عن مصدر حكومي: مسيّرة لقوات الدعم السريع تستهدف محطة كهرباء في الخرطوم
0
أخبار دولية
2026-09-10
الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيّرات لقوات الدعم السريع استهدفت الخرطوم
أخبار دولية
2026-09-10
الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيّرات لقوات الدعم السريع استهدفت الخرطوم
0
أخبار دولية
2026-08-13
الدعم السريع يجدد إطلاق مسيّرات نحو الخرطوم ويهاجم قرب حدود إثيوبيا
أخبار دولية
2026-08-13
الدعم السريع يجدد إطلاق مسيّرات نحو الخرطوم ويهاجم قرب حدود إثيوبيا
0
أخبار دولية
2026-09-14
هجوم بالمسيرات لقوات الدعم السريع على عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية
أخبار دولية
2026-09-14
هجوم بالمسيرات لقوات الدعم السريع على عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:12
الأردن يؤكد حرصه على علاقاته مع دمشق بعد الغارات على جنوب سوريا
أخبار دولية
05:12
الأردن يؤكد حرصه على علاقاته مع دمشق بعد الغارات على جنوب سوريا
0
أخبار دولية
04:17
الحوثيون يصفون قرار مصر تقديم دعم دفاعي للسعودية بمثابة "إعلان حرب"
أخبار دولية
04:17
الحوثيون يصفون قرار مصر تقديم دعم دفاعي للسعودية بمثابة "إعلان حرب"
0
أخبار دولية
03:44
21 قتيلا و40 جريحا في ضربة بمسيرة على نيالا عاصمة جنوب دارفور
أخبار دولية
03:44
21 قتيلا و40 جريحا في ضربة بمسيرة على نيالا عاصمة جنوب دارفور
0
أخبار دولية
03:37
مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026: من الالتزامات إلى التنفيذ
أخبار دولية
03:37
مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026: من الالتزامات إلى التنفيذ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-11
عطية بعد اجتماع لجنة الأشغال: نهاية الأسبوع المقبل سيكون الإسمنت موجودا في كل لبنان وبأسعار مدروسة
أخبار لبنان
2026-06-11
عطية بعد اجتماع لجنة الأشغال: نهاية الأسبوع المقبل سيكون الإسمنت موجودا في كل لبنان وبأسعار مدروسة
0
آخر الأخبار
2026-03-28
وسائل إعلام عراقية: دوي انفجار في قضاء كويسنجق شرق أربيل في إقليم كردستان العراق
آخر الأخبار
2026-03-28
وسائل إعلام عراقية: دوي انفجار في قضاء كويسنجق شرق أربيل في إقليم كردستان العراق
0
آخر الأخبار
2026-04-20
حزب الله: تدمير 4 دبابات ميركافا أمس في انفجار عبوات زرعناها مسبقا في بلدة الطيبة باتجاه دير سريان جنوبي لبنان
آخر الأخبار
2026-04-20
حزب الله: تدمير 4 دبابات ميركافا أمس في انفجار عبوات زرعناها مسبقا في بلدة الطيبة باتجاه دير سريان جنوبي لبنان
0
حال الطقس
2026-02-24
طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة
حال الطقس
2026-02-24
طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:39
رئيس مركز الإحصاء والدراسات الاستراتيجية إيليا إيليا بشأن الإنتخابات الإسرائيلية: لا يمتلك أي معسكر 61 مقعدًا بمفرده
أخبار دولية
02:39
رئيس مركز الإحصاء والدراسات الاستراتيجية إيليا إيليا بشأن الإنتخابات الإسرائيلية: لا يمتلك أي معسكر 61 مقعدًا بمفرده
0
أخبار دولية
01:23
فتح صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية الإسرائيلية
أخبار دولية
01:23
فتح صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
شارك تانك بموسمه الثاني... صفقات ومحاولات
تقارير نشرة الاخبار
14:39
شارك تانك بموسمه الثاني... صفقات ومحاولات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
ماراثون بيروت ودار الرعاية الاجتماعية... معًا لاعطاء كل حلم فرصة
تقارير نشرة الاخبار
14:37
ماراثون بيروت ودار الرعاية الاجتماعية... معًا لاعطاء كل حلم فرصة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
وسط أميركا لاتينية يغلب عليها اليمين… لولا يفوز بولاية رابعة في البرازيل وخصمه يطالب بإلغاء الانتخابات
تقارير نشرة الاخبار
14:36
وسط أميركا لاتينية يغلب عليها اليمين… لولا يفوز بولاية رابعة في البرازيل وخصمه يطالب بإلغاء الانتخابات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
مجزرة الاردن: هكذا سقط الشقيقان ونسيبهما في قبضة الأمن الأردني
تقارير نشرة الاخبار
14:34
مجزرة الاردن: هكذا سقط الشقيقان ونسيبهما في قبضة الأمن الأردني
0
عالم الطبخ
14:25
قوام كريمي وقرمشة لا تقاوم: أورزو الموتزاريلا الفريش مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
14:25
قوام كريمي وقرمشة لا تقاوم: أورزو الموتزاريلا الفريش مع الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
في بيروت ندوةٌ تبحثُ دورَ التحوّلِ الرقميّ الإدارة
تقارير نشرة الاخبار
14:19
في بيروت ندوةٌ تبحثُ دورَ التحوّلِ الرقميّ الإدارة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
المصارف تعترض على ضريبة جديدة قد تطالها
تقارير نشرة الاخبار
14:18
المصارف تعترض على ضريبة جديدة قد تطالها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:19
الأردن يعلن أسماء مهاجمي الكنيسة الثلاثة المنتمين الى عائلة واحدة ويتهمهم بـ"حمل الفكر التكفيري"
خبر عاجل
08:19
الأردن يعلن أسماء مهاجمي الكنيسة الثلاثة المنتمين الى عائلة واحدة ويتهمهم بـ"حمل الفكر التكفيري"
2
أمن وقضاء
03:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
03:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أمن وقضاء
04:39
تعميم صورة مشتبه به باستدراج فتيات وتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ وابتزازهنّ... هل من وقعت ضحيّته؟
أمن وقضاء
04:39
تعميم صورة مشتبه به باستدراج فتيات وتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ وابتزازهنّ... هل من وقعت ضحيّته؟
4
أخبار دولية
01:02
ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"
أخبار دولية
01:02
ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"
5
حال الطقس
04:10
الطقس متقلب وممطر...
حال الطقس
04:10
الطقس متقلب وممطر...
6
أخبار لبنان
08:21
إخلاء سبيل جوزيف مسعد بعد إحالة الملف إلى المرجع المختص
أخبار لبنان
08:21
إخلاء سبيل جوزيف مسعد بعد إحالة الملف إلى المرجع المختص
7
تقارير نشرة الاخبار
14:34
مجزرة الاردن: هكذا سقط الشقيقان ونسيبهما في قبضة الأمن الأردني
تقارير نشرة الاخبار
14:34
مجزرة الاردن: هكذا سقط الشقيقان ونسيبهما في قبضة الأمن الأردني
8
اسرار
00:43
أسرار الصحف 27-10-2026
اسرار
00:43
أسرار الصحف 27-10-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More