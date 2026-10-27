حزب آيزنكوت يقول إن نتنياهو يمهد للطعن في نتائج الانتخابات

حذر زعيم حزب "يشار" المعارض غادي آيزنكوت من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد للطعن في نتائج انتخابات الثلاثاء والادعاء بوجود محاولات لتزويرها.وقال آيزنكوت في بيان "نتانياهو في حالة من الذعر ويمهد للطعن في النتائج".وأضاف: "علينا أن نتقدم على حزب الليكود بفارق كبير، فعندها فقط لن يكون هناك مجال لإثارة الشكوك بشأن النتائج".