الحوثيون يعلنون استهداف وزارة الدفاع في الرياض ومصفاة نفط بشرق السعودية

أعلن الحوثيون استهداف وزارة الدفاع في الرياض، حيث سمع دوي انفجارات، ومصفاة نفطية في شرق السعودية، مع تواصل النزاع بين المملكة والمقاتلين اليمنيين المدعومين من إيران.



وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع: "استهدفت قواتنا المسلحة بفضل الله وزارة الدفاع في عاصمة العدو السعودي الرياض بصاروخ بالستي وكانت الإصابة مباشرة".



في العاصمة الرياض، أفاد مراسلو وكالة فرانس برس عن سماع دوي أربعة انفجارات على الأقل في الرياض، فيما تلقّى السكان رسالة نصية عبر الهواتف تحذّرهم من تهديد جوي.



وأعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي عبر منصة إكس أنّ "الدفاع الجوي اعترض ودمّر صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".



وكذلك أصدر الدفاع المدني السعودي الثلاثاء إنذارات مبكرة "للتحذير من خطر" في مدينة الرياض ومحافظتي الخرج والحريق الواقعتين في منطقة الرياض في وسط السعودية، وفي مدينتي أبها ونجران ومحافظة خميس مشيط في جنوب المملكة، ورفعه بعد دقائق.



وقال سريع إن قواته استهدفت أيضا "مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية بصاروخ بالستي" لافتا إلى أن الإصابة كانت "دقيقة"، و"تسببت في نشوب حرائق ضخمة في الموقع المستهدف".



وكان التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة في اليمن أعلن فجر الثلاثاء اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون في اتجاه مناطق في شرق المملكة وجنوبها.



وأفاد أحد سكان الخبر، إلى الجنوب من رأس تنورة، وكالة فرانس برس بسماعه انفجارات فجر الثلاثاء بعد تلقيه رسائل تحذيرية.



وقال "تلقينا تحذيرا على الهاتف ثم سمعنا انفجارا قويل للغاية".



وأفادت شركة الأمن البحري البريطانية "فانغارد" باندلاع حريق في منطقة رأس تنورة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إثر هجوم.



وقالت الشركة إن "الحريق تم احتواؤه، وفقا للتقارير، فيما لا يزال حجم الأضرار وأي تأثير محتمل على عمليات تحميل النفط غير واضحين حتى الآن".



