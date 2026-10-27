أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحوثيون يعلنون استهداف وزارة الدفاع في الرياض ومصفاة نفط بشرق السعودية
أخبار دولية
2026-10-27 | 10:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الحوثيون يعلنون استهداف وزارة الدفاع في الرياض ومصفاة نفط بشرق السعودية
أعلن الحوثيون استهداف وزارة الدفاع في الرياض، حيث سمع دوي انفجارات، ومصفاة نفطية في شرق السعودية، مع تواصل النزاع بين المملكة والمقاتلين اليمنيين المدعومين من إيران.
وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع: "استهدفت قواتنا المسلحة بفضل الله وزارة الدفاع في عاصمة العدو السعودي الرياض بصاروخ بالستي وكانت الإصابة مباشرة".
في العاصمة الرياض، أفاد مراسلو وكالة فرانس برس عن سماع دوي أربعة انفجارات على الأقل في الرياض، فيما تلقّى السكان رسالة نصية عبر الهواتف تحذّرهم من تهديد جوي.
وأعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي عبر منصة إكس أنّ "الدفاع الجوي اعترض ودمّر صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".
وكذلك أصدر الدفاع المدني السعودي الثلاثاء إنذارات مبكرة "للتحذير من خطر" في مدينة الرياض ومحافظتي الخرج والحريق الواقعتين في منطقة الرياض في وسط السعودية، وفي مدينتي أبها ونجران ومحافظة خميس مشيط في جنوب المملكة، ورفعه بعد دقائق.
وقال سريع إن قواته استهدفت أيضا "مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية بصاروخ بالستي" لافتا إلى أن الإصابة كانت "دقيقة"، و"تسببت في نشوب حرائق ضخمة في الموقع المستهدف".
وكان التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة في اليمن أعلن فجر الثلاثاء اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون في اتجاه مناطق في شرق المملكة وجنوبها.
وأفاد أحد سكان الخبر، إلى الجنوب من رأس تنورة، وكالة فرانس برس بسماعه انفجارات فجر الثلاثاء بعد تلقيه رسائل تحذيرية.
وقال "تلقينا تحذيرا على الهاتف ثم سمعنا انفجارا قويل للغاية".
وأفادت شركة الأمن البحري البريطانية "فانغارد" باندلاع حريق في منطقة رأس تنورة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إثر هجوم.
وقالت الشركة إن "الحريق تم احتواؤه، وفقا للتقارير، فيما لا يزال حجم الأضرار وأي تأثير محتمل على عمليات تحميل النفط غير واضحين حتى الآن".
أخبار دولية
يعلنون
استهداف
وزارة
الدفاع
الرياض
ومصفاة
السعودية
التالي
الانتخابات الإسرائيلية: نسب الاقتراع مقارنة بعام ٢٠٢٢ حتى الساعة الرابعة بعد الظهر
الانتخابات الإسرائيلية: نسب الاقتراع مقارنة بعام ٢٠٢٢ حتى الساعة الثانية ظهرًا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-08-18
الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو في جازان في جنوب السعودية
أخبار دولية
2026-08-18
الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو في جازان في جنوب السعودية
0
أخبار دولية
2026-10-14
الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفاة نفطية في الرياض
أخبار دولية
2026-10-14
الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفاة نفطية في الرياض
0
آخر الأخبار
2026-08-05
الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية في خليج عدن ولا تأكيد من الرياض
آخر الأخبار
2026-08-05
الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية في خليج عدن ولا تأكيد من الرياض
0
أخبار دولية
2026-08-09
الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية
أخبار دولية
2026-08-09
الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:45
غروسي يدعو إيران أمام مجلس الأمن إلى التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
أخبار دولية
15:45
غروسي يدعو إيران أمام مجلس الأمن إلى التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
0
أخبار دولية
15:04
قُبيل إقفال صناديق الاقتراع: النسب حتى الساعة الثامنة مساء
أخبار دولية
15:04
قُبيل إقفال صناديق الاقتراع: النسب حتى الساعة الثامنة مساء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية
تقارير نشرة الاخبار
14:46
العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
البنك الدولي يبحث تعزيز الربط الإقليمي للبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:37
البنك الدولي يبحث تعزيز الربط الإقليمي للبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-08
قائد مقر خاتم الأنبياء: قواتنا تتمتع بمعنويات عالية للثأر وصامدة حتى آخر رمق وسنجعل العدو يندم على فعلته
آخر الأخبار
2026-03-08
قائد مقر خاتم الأنبياء: قواتنا تتمتع بمعنويات عالية للثأر وصامدة حتى آخر رمق وسنجعل العدو يندم على فعلته
0
أخبار دولية
2026-09-30
رحلة طيران "فلاي دبي" هبطت بسلام في السعودية: لا عملية اختطاف
أخبار دولية
2026-09-30
رحلة طيران "فلاي دبي" هبطت بسلام في السعودية: لا عملية اختطاف
0
أخبار لبنان
08:33
فريد البستاني بعد لقائه وزير المالية: الموازنة بشكلها الحالي بحاجة الى تعديلات
أخبار لبنان
08:33
فريد البستاني بعد لقائه وزير المالية: الموازنة بشكلها الحالي بحاجة الى تعديلات
0
أخبار دولية
04:17
الحوثيون يصفون قرار مصر تقديم دعم دفاعي للسعودية بمثابة "إعلان حرب"
أخبار دولية
04:17
الحوثيون يصفون قرار مصر تقديم دعم دفاعي للسعودية بمثابة "إعلان حرب"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية
تقارير نشرة الاخبار
14:46
العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
أسبوع السينما اللبنانية... أفلام مجانية وذاكرة لا تموت
تقارير نشرة الاخبار
14:44
أسبوع السينما اللبنانية... أفلام مجانية وذاكرة لا تموت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
وزارة الصحة: فاتورة أقلّ وأمل أكبر
تقارير نشرة الاخبار
14:42
وزارة الصحة: فاتورة أقلّ وأمل أكبر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
البنك الدولي يبحث تعزيز الربط الإقليمي للبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:37
البنك الدولي يبحث تعزيز الربط الإقليمي للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
من طهران إلى موسكو لقاءاتٌ تتلاحق
تقارير نشرة الاخبار
14:20
من طهران إلى موسكو لقاءاتٌ تتلاحق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
انتخابات إسرائيل: هل تحسم صناديق الاقتراع مصير نتنياهو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:14
انتخابات إسرائيل: هل تحسم صناديق الاقتراع مصير نتنياهو؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
09:48
إسرائيل تنتخب… ومشاركة هي الأعلى منذ 1973
تقارير نشرة الاخبار
09:48
إسرائيل تنتخب… ومشاركة هي الأعلى منذ 1973
0
تقارير نشرة الاخبار
09:47
الإسرائيليون يصوتون في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر 2023... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
09:47
الإسرائيليون يصوتون في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر 2023... إليكم آخر المستجدات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
03:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
04:39
تعميم صورة مشتبه به باستدراج فتيات وتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ وابتزازهنّ... هل من وقعت ضحيّته؟
أمن وقضاء
04:39
تعميم صورة مشتبه به باستدراج فتيات وتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ وابتزازهنّ... هل من وقعت ضحيّته؟
3
حال الطقس
04:10
الطقس متقلب وممطر...
حال الطقس
04:10
الطقس متقلب وممطر...
4
أخبار دولية
01:02
ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"
أخبار دولية
01:02
ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"
5
أمن وقضاء
05:48
مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون
أمن وقضاء
05:48
مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون
6
رياضة
05:49
نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز
رياضة
05:49
نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز
7
أخبار دولية
10:46
الانتخابات الإسرائيلية: نسب الاقتراع مقارنة بعام ٢٠٢٢ حتى الساعة الثانية ظهرًا
أخبار دولية
10:46
الانتخابات الإسرائيلية: نسب الاقتراع مقارنة بعام ٢٠٢٢ حتى الساعة الثانية ظهرًا
8
أمن وقضاء
06:51
غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
06:51
غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More