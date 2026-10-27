الرئيس الإيراني لبوتين: المنطقة قادرة على حل مشاكلها بمعزل عن الولايات المتحدة

أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن منطقة الشرق الأوسط قادرة على حل مشاكلها من دون تدخل الولايات المتحدة.



وقال بيزشكيان في خلال لقائه بوتين على هامش قمة منتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو: "أعتقد أننا قادرون على حل مشاكلنا في المنطقة من دون التعويل على الولايات المتحدة".