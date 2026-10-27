غروسي يدعو إيران أمام مجلس الأمن إلى التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إيران أمام مجلس الأمن الدولي إلى "التعاون مع الوكالة بدون تأخير بغية توضيح المسائل العالقة" في ما يخصّ احترام التزاماتها في المجال النووي.



وحثّ رافايل غروسي طهران على أن تقدم للوكالة "المعلومات والسبل التي تحتاج إليها كي يتسنّى لها التحقّق من المنشآت والمواد المعنيّة كافة، بمقتضى التزامات إيران القانونية".



ولم يتسن للوكالة الوصول إلى المنشآت النووية الأساسية في إيران منذ شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على بعض المواقع في حزيران 2025.



وقد أصيبت أيضا منشآت خلال الحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير وطالبت الوكالة الأممية مرارا بالدخول إلى المواقع.



وما زال الغموض يخيّم على وضع مخزون اليورانيوم العالي التخصيب في الجمهورية الإسلامية. وقبل ضربات حزيران/يونيو 2025، قدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكون إيران تملك حوالى 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة.



ولطالما نفت طهران سعيها إلى الحصول على قنبلة ذرية مع التمسّك بحقّها في استخدام برنامجها النووي لأغراض مدنية.



وندّد ممثّل إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الثلاثاء بـ"صمت" مجلس الأمن عن الضربات الأميركية الإسرائيلية على بلده.



وقال إن "اجتماع اليوم يظهر ازدواج المعايير القائم والذي يمنح المعتدي حصانة للإفلات من العقاب، فيما تصبح الضحية عرضة للانتقادات ويسخّر خطاب عدم الانتشار بسفاهة لخدمة أغراض جيوسياسية".







