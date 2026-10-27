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اكسيوس: استطلاعات الرأي الإسرائيلية عند الخروج من مراكز الاقتراع تشير إلى أنّ كتلة نتنياهو تخسر

أخبار دولية
2026-10-27 | 16:19
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اكسيوس: استطلاعات الرأي الإسرائيلية عند الخروج من مراكز الاقتراع تشير إلى أنّ كتلة نتنياهو تخسر
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اكسيوس: استطلاعات الرأي الإسرائيلية عند الخروج من مراكز الاقتراع تشير إلى أنّ كتلة نتنياهو تخسر

تشير التوقعات إلى خسارة ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف غالبيته البرلمانية، بينما ينقص ائتلاف منافسه غادي آيزنكوت 61 مقعدًا، وفقًا لاستطلاعات آراء الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع، علة ما نقلت اكسيوس.

 

ونقلت الصحيفة: “تُظهر هذه الاستطلاعات حصول ائتلاف آيزنكوت على ما بين 52 و53 مقعدًا، مقابل ائتلاف نتنياهو على 50 مقعدًا، والأحزاب العربية على ما بين 17 و18 مقعدًا. تكمن أهمية هذه النتائج في أنه إذا تطابقت نتائج الانتخابات مع هذه الاستطلاعات، فسيتعين على آيزنكوت محاولة تشكيل حكومة أقلية مدعومة من الحزبين العربيين. 

 

ومن غير الواضح ما إذا كان جميع شركائه السياسيين سيوافقون على ذلك. كما يعني هذا أيضًا خسارة ائتلاف نتنياهو 14 مقعدًا من أصل 64 مقعدًا فاز بها في انتخابات 2022. 

 

وجاءت نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد توافد الناخبين بكثافة على مراكز الاقتراع طوال اليوم، حيث بلغت نسبة المشاركة أعلى مستوى لها منذ أربعة عقود. 

 

وكانت هذه الانتخابات تتويجًا لحملة حذر فيها كل طرف من أنها ستؤدي إلى كارثة في حال فوز الطرف الآخر. سيمنح فوز كتلة آيزنكوت إسرائيل فرصة لإعادة ضبط علاقاتها المتوترة مع الخارج ورسم مسار جديد داخليًا. مع ذلك، تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ السابق بالحفاظ على نهج متشدد في المسائل الأمنية. صحيح، ولكن: على الرغم من تفوق كتلة آيزنكوت على كتلة نتنياهو، إلا أن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الحالي حصل على مقعد أو مقعدين أكثر من حزب يشار بزعامة آيزنكوت، وفقًا لاستطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم. ولكن نظرًا لأن إسرائيل نظام برلماني، فإن إجمالي أصوات الكتل هو الفيصل في نهاية المطاف”.

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