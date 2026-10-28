أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بولسونارو يغادر البرازيل إلى الولايات المتحدة بعد هزيمة في الانتخابات... لولا: "الشخص الذي يغادر بلاده خلسة لا بد أن لديه ما يخفيه"
أخبار دولية
2026-10-28 | 01:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
بولسونارو يغادر البرازيل إلى الولايات المتحدة بعد هزيمة في الانتخابات... لولا: "الشخص الذي يغادر بلاده خلسة لا بد أن لديه ما يخفيه"
غادر المرشح الرئاسي البرازيلي المهزوم فلافيو بولسونارو بلاده متوجها إلى الولايات المتحدة، على رغم صدور أمر قضائي بمنعه من السفر، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية الثلاثاء.
ووصف الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فرار بولسونارو من البلاد بـ"المعيب" في حال تأكد.
وخسر السناتور المحافظ فلافيو بولسونارو (45 عاما)، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس اليساري لولا. ويفقد فلافيو حصانته البرلمانية عندما تنتهي فترة ولايته كعضو في مجلس الشيوخ في كانون الثاني.
وقال بولسونارو إن أحد قضاة المحكمة العليا أمره بتسليم جوازات سفره، فيما يخضع لتحقيقات بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال.
في هذا الوقت، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستمنح بولسونارو وأفراد أسرته تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وستسمح لهم بدخول أراضيها، من دون أن تؤكد ما إذا كانوا في طريقهم إليها بالفعل.
ونقلت صحف ووسائل إعلام أميركية، من بينها نيويورك تايمز وسي إن إن، عن مسؤولين أميركيين لم تسمّهم قولهم إن بولسونارو غادر البرازيل بالفعل.
وقال الزعيم اليساري خلال احتفال أقيم في برازيليا لمناسبة عيد ميلاده الحادي والثمانين: "الشخص الذي يغادر بلاده خلسة لا بد أن لديه ما يخفيه. إن مغادرة البرازيل بهذه الطريقة أمر معيب".
وأوضح مصدر في الشرطة اشترط عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن السلطات أُلغت جوازَي السفر البرازيلي والدبلوماسي العائدين إلى فلافيو بولسونارو، مشيرا الى أنّه "لا يوجد أي سجل رسمي يفيد بمغادرته البلاد".
ويحمل بولسونارو أيضا الجنسية الإيطالية منذ العام 2023، وفق وثيقة برلمانية إيطالية اطلعت عليها فرانس برس.
وأعرب مدير حملة بولسونارو، روجيريو مارينيو، عن صدمته إزاء التقارير التي تحدثت عن مغادرة المرشح المهزوم البرازيل.
وقال للصحافيين في برازيليا: "لا نعرف مكان وجوده"، مضيفا: "تلقيت منه رسالة نصية هذا الصباح قال فيها إنه سيتحدث إلينا لاحقا، وهذا كل ما في الأمر".
وتابع مارينيو: "كان ذلك التواصل الوحيد بيننا".
وكان فلافيو بولسونارو قد قال الإثنين إن منعه من مغادرة البرازيل يندرج في إطار "الترهيب". وأضاف في مقطع مصوّر على إنستغرام: "لم تكن لديّ أي نية لمغادرة البلاد. سأسلّم جوازات سفري وسأدافع عن نفسي في مواجهة هذه المهزلة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرّح الاثنين بأن الانتخابات البرازيلية يبدو كأنها "مزورة"، في حين هنأ العديد من قادة العالم لولا بإعادة انتخابه لولاية رابعة غير متتالية.
ويحتفظ إدواردو بولسونارو، شقيق فلافيو والنائب السابق المقيم في الولايات المتحدة، بعلاقات وثيقة مع البيت الأبيض.
وقال بولسونارو إنّ أَمْر تسليم جوازات سفره استند إلى تعليق أدلى به شقيقه المقيم في الولايات المتحدة إدواردو بولسونارو، الذي قال في بودكاست أميركي قبل يومين من الانتخابات "إذا لم يفُز أخي، فأنا أؤيد مغادرته البلاد".
وأعلن في بيان منفصل توليه "قيادة المعارضة"، مؤكدا تمسكه بالمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.
ورغم تشكيكه في نتائج انتخابات الأحد وتعهّده بالطعن فيها قضائيا، إلا أن حزبه الليبرالي وحلفاءه أقروا بالهزيمة، ممّا ساهم في تعميق عزلته السياسية.
وكان لولا، الذي أتمّ عامه الحادي والثمانين الثلاثاء، حقق عودة لافتة في الجولة الثانية للانتخابات، بعدما خسر أمام بولسونارو في الجولة الأولى. وهي هزيمة دفعت اليسار إلى تكثيف تحركاته في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ما أتاح له الفوز بولاية رئاسية رابعة.
وحصل لولا على نحو 51,8% من الأصوات مقابل 48,2% لبولسونارو، بحسب النتائج الرسمية، متقدما على منافسه بفارق 4,4 ملايين صوت.
ورفض بولسونارو الإقرار بالنتيجة، مشيرا خصوصا إلى تمديد ساعات الاقتراع. واتهم لولا بارتكاب "إساءة غير مسبوقة لاستخدام السلطة السياسية والاقتصادية"، على خلفية سلسلة من الإعلانات عن إنفاق اجتماعي خلال الحملة الانتخابية.
أخبار دولية
فلافيو بولسونارو
البرازيل
الولايات المتحدة
الانتخابات
لولا
التالي
نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمينية "قوية": لا يمكن القبول بحكومة تستند إلى دعم أحزاب عربية
ترامب يعلن أن اجتماعا سيُرتَّب "قريبا جدا" بين بوتين وزيلينسكي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-10-26
ترامب يصف انتخابات البرازيل بأنها "مزوّرة" بعد خسارة بولسونارو
أخبار دولية
2026-10-26
ترامب يصف انتخابات البرازيل بأنها "مزوّرة" بعد خسارة بولسونارو
0
أخبار دولية
2026-10-26
لولا بفوز بولاية رابعة غير مسبوقة لرئاسة البرازيل وبولسونارو يسعى لإلغاء الانتخابات
أخبار دولية
2026-10-26
لولا بفوز بولاية رابعة غير مسبوقة لرئاسة البرازيل وبولسونارو يسعى لإلغاء الانتخابات
0
أخبار دولية
2026-10-25
البرازيل تختار رئيسها الأحد في ظل تقارب شديد بين لولا وفلافيو بولسونارو
أخبار دولية
2026-10-25
البرازيل تختار رئيسها الأحد في ظل تقارب شديد بين لولا وفلافيو بولسونارو
0
أخبار دولية
2026-10-27
حزب فلافيو بولسونارو يعترف بفوز لولا في الانتخابات البرازيلية
أخبار دولية
2026-10-27
حزب فلافيو بولسونارو يعترف بفوز لولا في الانتخابات البرازيلية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:31
مسؤول لرويترز: الوسطاء القطريون قدّموا لإيران مسودّة اتفاق جديدة
أخبار دولية
04:31
مسؤول لرويترز: الوسطاء القطريون قدّموا لإيران مسودّة اتفاق جديدة
0
أخبار دولية
04:25
بوتين يتحدث عن تعاون محتمل مع الأميركيين في الغاز
أخبار دولية
04:25
بوتين يتحدث عن تعاون محتمل مع الأميركيين في الغاز
0
تقارير نشرة الاخبار
04:21
فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات
تقارير نشرة الاخبار
04:21
فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات
0
أخبار دولية
04:04
الزيدي في سوريا الأربعاء في ظلّ تعزيز التعاون الاقتصادي والنفطي
أخبار دولية
04:04
الزيدي في سوريا الأربعاء في ظلّ تعزيز التعاون الاقتصادي والنفطي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-03-22
من ملعب إلى مخيّم… المدينة الرياضية على خطّ النزوح
أمن وقضاء
2026-03-22
من ملعب إلى مخيّم… المدينة الرياضية على خطّ النزوح
0
آخر الأخبار
2026-10-23
الجيش الإسرائيلي: رئيس أركان الجيش يصدق على فرض طوق أمني كامل على مدينة الخليل وقرى إصافية
آخر الأخبار
2026-10-23
الجيش الإسرائيلي: رئيس أركان الجيش يصدق على فرض طوق أمني كامل على مدينة الخليل وقرى إصافية
0
أخبار لبنان
2026-09-29
الأسمر وطليس أعلنا تعليق إضراب قطاع النقل والاتحادات العمالية بعد وضع المطالب على سكة التنفيذ الحكومي
أخبار لبنان
2026-09-29
الأسمر وطليس أعلنا تعليق إضراب قطاع النقل والاتحادات العمالية بعد وضع المطالب على سكة التنفيذ الحكومي
0
آخر الأخبار
2026-06-07
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي
آخر الأخبار
2026-06-07
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:25
بوتين يتحدث عن تعاون محتمل مع الأميركيين في الغاز
أخبار دولية
04:25
بوتين يتحدث عن تعاون محتمل مع الأميركيين في الغاز
0
فنّ
04:23
محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)
فنّ
04:23
محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
04:21
فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات
تقارير نشرة الاخبار
04:21
فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات
0
أخبار دولية
01:58
ترامب: دعمي ساعد نتنياهو "كثيرا"
أخبار دولية
01:58
ترامب: دعمي ساعد نتنياهو "كثيرا"
0
أخبار دولية
01:48
نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمينية "قوية": لا يمكن القبول بحكومة تستند إلى دعم أحزاب عربية
أخبار دولية
01:48
نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمينية "قوية": لا يمكن القبول بحكومة تستند إلى دعم أحزاب عربية
0
أخبار دولية
19:39
آيزنكوت يحذّر نتنياهو: "إيّاك أن تجرؤ على استغلال أمن إسرائيل لخدمة مصالحك السياسية"
أخبار دولية
19:39
آيزنكوت يحذّر نتنياهو: "إيّاك أن تجرؤ على استغلال أمن إسرائيل لخدمة مصالحك السياسية"
0
أخبار دولية
18:18
بالأرقام الأخيرة: استطلاع رأي لنتائج الانتحابات الاسرائيلية
أخبار دولية
18:18
بالأرقام الأخيرة: استطلاع رأي لنتائج الانتحابات الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية
تقارير نشرة الاخبار
14:46
العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
أسبوع السينما اللبنانية... أفلام مجانية وذاكرة لا تموت
تقارير نشرة الاخبار
14:44
أسبوع السينما اللبنانية... أفلام مجانية وذاكرة لا تموت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
16:07
إستطلاع لقناة ٢٤ الإسرائيلية في شأن النتائج الانتخابية
أخبار دولية
16:07
إستطلاع لقناة ٢٤ الإسرائيلية في شأن النتائج الانتخابية
2
أخبار دولية
16:19
اكسيوس: استطلاعات الرأي الإسرائيلية عند الخروج من مراكز الاقتراع تشير إلى أنّ كتلة نتنياهو تخسر
أخبار دولية
16:19
اكسيوس: استطلاعات الرأي الإسرائيلية عند الخروج من مراكز الاقتراع تشير إلى أنّ كتلة نتنياهو تخسر
3
أمن وقضاء
05:48
مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون
أمن وقضاء
05:48
مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون
4
رياضة
05:49
نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز
رياضة
05:49
نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز
5
أمن وقضاء
03:12
غرفة لتخزين المخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا… وشعبة المعلومات تكشف نشاطها وتوقف متورّطَين!
أمن وقضاء
03:12
غرفة لتخزين المخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا… وشعبة المعلومات تكشف نشاطها وتوقف متورّطَين!
6
خبر عاجل
17:10
استطلاعات الخروج: الليكود الحزب الأكبر لكن أحزاب المعارضة تتقدّم على معسكر نتنياهو بـ53 مقعدًا مقابل 50 و17 للأحزاب العربية
خبر عاجل
17:10
استطلاعات الخروج: الليكود الحزب الأكبر لكن أحزاب المعارضة تتقدّم على معسكر نتنياهو بـ53 مقعدًا مقابل 50 و17 للأحزاب العربية
7
أخبار دولية
10:46
الانتخابات الإسرائيلية: نسب الاقتراع مقارنة بعام ٢٠٢٢ حتى الساعة الثانية ظهرًا
أخبار دولية
10:46
الانتخابات الإسرائيلية: نسب الاقتراع مقارنة بعام ٢٠٢٢ حتى الساعة الثانية ظهرًا
8
حال الطقس
03:03
الطقس متقلب طيلة الأسبوع... أمطار غزيرة أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
03:03
الطقس متقلب طيلة الأسبوع... أمطار غزيرة أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More