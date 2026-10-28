الرئيس الإسرائيلي: "يجب أن نبذل كل ما في وسعنا" لتجنب جولة انتخابية جديدة

شدّد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأربعاء، على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتجنّب إجراء انتخابات جديدة، بعدما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات عدم حصول أيّ من المعسكرين الرئيسيين على أغلبية مقاعد الكنيست.



وقال هرتسوغ: "ثمة أمر واحد يجب أن يكون واضحا، وقلت ذلك قبل الانتخابات أيضا، علينا أن نبذل كل ما في وسعنا، ولا سيما بعد انتخابات الأمس، لتجنّب جولة انتخابية أخرى".



وتوكل إلى الرئيس هرتسوغ مهمة تحديد المرشح الذي سيكلّفه بتشكيل الحكومة.