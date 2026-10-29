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التحالف يعلن اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية

أخبار دولية
2026-10-29 | 00:43
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التحالف يعلن اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية
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التحالف يعلن اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها في اليمن الخميس، بأنه اعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية للمملكة.
     
وقال تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف إن "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا بالستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الشرقية".
     
وتعرضت السعودية هذا الشهر لهجمات متواصلة من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، بما في ذلك هجوم دام استهدف مطار الرياض الدولي.
     
وهذا الاسبوع أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا مصفاة رأس تنورة النفطية في شرق السعودية بصاروخ بالستي، مشيرين إلى أن الإصابة كانت "دقيقة" و"تسببت في نشوب حرائق ضخمة في الموقع المستهدف". 
     
وتنفي طهران أي صلة لها بالهجمات التي يشنها الحوثيون، رغم اتهام السعودية لإيران بحض الحوثيين على التصعيد ضد المملكة.

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