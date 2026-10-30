الفلبين ترفع مستوى التأهب بعد ثوران بركان مايون

رفعت الفلبين اليوم الجمعة مستوى التأهب عند بركان مايون الواقع في مقاطعة ألباي الوسطى عقب "ثوران متوسط الشدة".



وقالت وكالة فيفولكس الحكومية لعلوم الزلازل إنها رفعت مستوى التأهب إلى المستوى الثالث على مقياس مكون من خمسة مستويات.