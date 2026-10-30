الحوثيون ينفون مهاجمة مكة بعد إعلان السعودية تدمير مسيرة لهم هناك

نفت جماعة الحوثي اليمنية شن أي هجوم باتجاه العمق السعودي اليوم الجمعة، بعد أن أعلن التحالف الذي تقوده المملكة اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الجماعة في منطقة مكة المكرمة.



ونفى يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين ما قاله التحالف، وأكد في منشور على منصة إكس أن الجماعة لم تنفذ أي عملية باتجاه العمق السعودي وأن عملياتها تستهدف المنشآت النفطية والقواعد العسكرية السعودية.



وتشن الجماعة المتحالفة مع إيران هجمات عبر الحدود على السعودية، مستهدفة منشآت عسكرية ومطارات وبنية تحتية للطاقة.



ونفى الحوثيون مرارا استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، ورفضوا اتهامات سابقة للتحالف الذي تقوده المملكة بإطلاق طائرات مسيرة باتجاههما.