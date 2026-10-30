خلافات دبلوماسية تُلغي الصورة الجماعية لاجتماع مجموعة العشرين بحضور لافروف

إدعاء المتفجرات: نيل من سلطة الدولة وخرق تدابير الحياد وتأليف فصائل مسلحة

إدعاء المتفجرات: نيل من سلطة الدولة وخرق تدابير الحياد وتأليف فصائل مسلحة

الحرب على إيران بين مفاوضات الفرصة الأخيرة والاستعداد لجولة تصعيد جديدة