أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
خلافات دبلوماسية تُلغي الصورة الجماعية لاجتماع مجموعة العشرين بحضور لافروف
أخبار دولية
2026-10-30 | 14:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
خلافات دبلوماسية تُلغي الصورة الجماعية لاجتماع مجموعة العشرين بحضور لافروف
0
min
خلافات دبلوماسية تُلغي الصورة الجماعية لاجتماع مجموعة العشرين بحضور لافروف
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
دبلوماسية
تُلغي
الصورة
الجماعية
لاجتماع
مجموعة
العشرين
بحضور
لافروف
التالي
إدعاء المتفجرات: نيل من سلطة الدولة وخرق تدابير الحياد وتأليف فصائل مسلحة
الحرب على إيران بين مفاوضات الفرصة الأخيرة والاستعداد لجولة تصعيد جديدة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:51
الجيش الباكستاني يشعر بتفاؤل حذر إزاء الوساطة بين إيران والولايات المتحدة
أخبار دولية
15:51
الجيش الباكستاني يشعر بتفاؤل حذر إزاء الوساطة بين إيران والولايات المتحدة
0
آخر الأخبار
15:45
الوكالة الوطنية للاعلام: تفجير عنيف جدا نفذه الجيش الإسرائيلي في بلدة الخيام
آخر الأخبار
15:45
الوكالة الوطنية للاعلام: تفجير عنيف جدا نفذه الجيش الإسرائيلي في بلدة الخيام
0
آخر الأخبار
15:44
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة المدينة المنورة
آخر الأخبار
15:44
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة المدينة المنورة
0
أخبار لبنان
15:25
الجيش يوقف مطلوبًا بجرم الاتجار بالأسلحة في منطقة البحصاص- طرابلس، و139 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية
أخبار لبنان
15:25
الجيش يوقف مطلوبًا بجرم الاتجار بالأسلحة في منطقة البحصاص- طرابلس، و139 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:53
الاتحاد الأوروبي وكندا يبرمان تحالفا غير مسبوق لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية
أخبار دولية
15:53
الاتحاد الأوروبي وكندا يبرمان تحالفا غير مسبوق لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية
0
أخبار دولية
15:51
الجيش الباكستاني يشعر بتفاؤل حذر إزاء الوساطة بين إيران والولايات المتحدة
أخبار دولية
15:51
الجيش الباكستاني يشعر بتفاؤل حذر إزاء الوساطة بين إيران والولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
أكبر سرقة رقمية في التاريخ… 6.3 مليارات دولار تتبخّر من Binance!
تقارير نشرة الاخبار
14:48
أكبر سرقة رقمية في التاريخ… 6.3 مليارات دولار تتبخّر من Binance!
0
أخبار دولية
14:31
قضية «راعم غيت» تتعثّر ونتنياهو أمام معضلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية
أخبار دولية
14:31
قضية «راعم غيت» تتعثّر ونتنياهو أمام معضلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-08
هاني عاد من مدريد: تعاون لدعم الزراعة في الجنوب وتوسيع أسواق التصدير
أخبار لبنان
2026-10-08
هاني عاد من مدريد: تعاون لدعم الزراعة في الجنوب وتوسيع أسواق التصدير
0
آخر الأخبار
2026-04-03
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخص وأضرار في نهاريا جراء صواريخ أطلقها حزب الله
آخر الأخبار
2026-04-03
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخص وأضرار في نهاريا جراء صواريخ أطلقها حزب الله
0
آخر الأخبار
2026-03-11
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في صفد ومناطق واسعة في الجليل الأعلى إثر اختراق مسيرة معادية
آخر الأخبار
2026-03-11
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في صفد ومناطق واسعة في الجليل الأعلى إثر اختراق مسيرة معادية
0
آخر الأخبار
2026-04-10
البيت الأبيض: الرئيس ترامب قال منذ البداية إن عملية الغضب الملحمي ستسبب اضطرابا قصير الأمد بقطاع الطاقة والانفراج في مجال الطاقة بات وشيكا مع إعادة فتح مضيق هرمز
آخر الأخبار
2026-04-10
البيت الأبيض: الرئيس ترامب قال منذ البداية إن عملية الغضب الملحمي ستسبب اضطرابا قصير الأمد بقطاع الطاقة والانفراج في مجال الطاقة بات وشيكا مع إعادة فتح مضيق هرمز
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
في موازنة 2027... الهوية من خمسة آلاف ليرة إلى مليون ليرة
تقارير نشرة الاخبار
14:52
في موازنة 2027... الهوية من خمسة آلاف ليرة إلى مليون ليرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
أكبر سرقة رقمية في التاريخ… 6.3 مليارات دولار تتبخّر من Binance!
تقارير نشرة الاخبار
14:48
أكبر سرقة رقمية في التاريخ… 6.3 مليارات دولار تتبخّر من Binance!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
من المدارس الموسكوبية إلى افتتاح الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية في لبنان… روسيا تجدّد حضورها الثقافي
تقارير نشرة الاخبار
14:43
من المدارس الموسكوبية إلى افتتاح الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية في لبنان… روسيا تجدّد حضورها الثقافي
0
أخبار لبنان
14:35
حفل تدشين جهاز تصوير بالرنيم المغناطيسي في عين وزين مديكال فيليدج... تيمور جنبلاط: الشكر لدولة قطر
أخبار لبنان
14:35
حفل تدشين جهاز تصوير بالرنيم المغناطيسي في عين وزين مديكال فيليدج... تيمور جنبلاط: الشكر لدولة قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
وهب الأعضاء بلبنان... قرار بيعطي حياة
تقارير نشرة الاخبار
14:31
وهب الأعضاء بلبنان... قرار بيعطي حياة
0
أخبار دولية
14:31
قضية «راعم غيت» تتعثّر ونتنياهو أمام معضلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية
أخبار دولية
14:31
قضية «راعم غيت» تتعثّر ونتنياهو أمام معضلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
شباب الجنوب في قلب الفضاء المعلوماتي واليونيفيل تفتخر بانجازاتهم
تقارير نشرة الاخبار
14:28
شباب الجنوب في قلب الفضاء المعلوماتي واليونيفيل تفتخر بانجازاتهم
0
أخبار دولية
14:16
إدعاء المتفجرات: نيل من سلطة الدولة وخرق تدابير الحياد وتأليف فصائل مسلحة
أخبار دولية
14:16
إدعاء المتفجرات: نيل من سلطة الدولة وخرق تدابير الحياد وتأليف فصائل مسلحة
0
أخبار دولية
14:14
خلافات دبلوماسية تُلغي الصورة الجماعية لاجتماع مجموعة العشرين بحضور لافروف
أخبار دولية
14:14
خلافات دبلوماسية تُلغي الصورة الجماعية لاجتماع مجموعة العشرين بحضور لافروف
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:49
"الصحة" نبهت الى حالات مشتبهة مصابة بداء "تريشينيلا" ودعت إلى شراء اللحوم من مصادر خاضعة للرقابة
خبر عاجل
04:49
"الصحة" نبهت الى حالات مشتبهة مصابة بداء "تريشينيلا" ودعت إلى شراء اللحوم من مصادر خاضعة للرقابة
2
اقتصاد
03:29
انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعر المازوت
اقتصاد
03:29
انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعر المازوت
3
اقتصاد
08:35
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول 2026
اقتصاد
08:35
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول 2026
4
خبر عاجل
08:37
القاضي غانم يدّعي على 13 شخصاً في قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر بينهم موقوفان
خبر عاجل
08:37
القاضي غانم يدّعي على 13 شخصاً في قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر بينهم موقوفان
5
أخبار لبنان
14:05
محافظ بيروت يتخذ تدبيراً احترازياً مشدداً بحق مطعم بعد ثبوت وجود طفيلي الشعرينة الحلزونية
أخبار لبنان
14:05
محافظ بيروت يتخذ تدبيراً احترازياً مشدداً بحق مطعم بعد ثبوت وجود طفيلي الشعرينة الحلزونية
6
خبر عاجل
07:35
طيران الشرق الأوسط تعلن استئناف رحلات الشركة إلى الرياض و تعديل مواعيد رحلات الدمام وجدة
خبر عاجل
07:35
طيران الشرق الأوسط تعلن استئناف رحلات الشركة إلى الرياض و تعديل مواعيد رحلات الدمام وجدة
7
خبر عاجل
06:32
قوى الأمن: توقيف المشتبه به بقتل الأب سمير ضو في جبيل والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص
خبر عاجل
06:32
قوى الأمن: توقيف المشتبه به بقتل الأب سمير ضو في جبيل والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص
8
أخبار دولية
02:35
منصة العملات المشفّرة "باينانس" تؤكد تعرّضها لاختراق طال 6,3 مليارات دولار
أخبار دولية
02:35
منصة العملات المشفّرة "باينانس" تؤكد تعرّضها لاختراق طال 6,3 مليارات دولار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More