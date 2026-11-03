بقائي: لم يسجَل أي تطور جديد بشأن التوصل إلى اتفاق مع الأميركيين

قال المتحدث باسم وفد إيران التفاوضي ووزارة الخارجية إسماعيل بقائي، إنه "لم يسجَل أي تطور جديد بشأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة".



واشار الى ان "تبادل الرسائل عبر الوسطاء متواصل بالتزامن مع بلوغ الاستعداد للدفاع والرد الحاسم على أي اعتداء أعلى مستوياته الممكنة".



وأكد أن "التجارب السابقة تبدّد أي تفاؤل بشأن جدية الولايات المتحدة في المسار الدبلوماسي".



ولفت الى ان "إيران لن تفوّت أي فرصة لتوظيف الدبلوماسية في تأمين مصالحها ومطالبها المشروعة وردع شرور العدو وإرساء الأمن في المنطقة".