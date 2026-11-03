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ترامب يفاجئ إسرائيل بإعلان إنهاء مساعدات سنوية بقيمة 3,8 مليارات دولار
أخبار دولية
2026-11-03 | 16:28
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ترامب يفاجئ إسرائيل بإعلان إنهاء مساعدات سنوية بقيمة 3,8 مليارات دولار
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء على نحو مفاجئ، إنهاء مساعدات سنوية لإسرائيل بقيمة 3,8 مليارات دولار، وذلك في يوم انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة حيث يثير دعم الدولة العبرية جدلا.
وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع قناة فوكس نيوز "نقدّم لإسرائيل أربعة مليارات دولار سنويا، وقد توصّلنا قبل أشهر إلى اتفاق على وقفها".
وأكّد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو "موافق" على ذلك.
وأضاف الجمهوري "إسرائيل بلد مزدهر جدا. إنهم لا يحتاجون إليها"، قبل أن يستدرك "سنساعد إسرائيل إذا احتاجت إلى ذلك".
ويأتي إعلان ترامب في يوم انتخابات التجديد النصفي الحاسمة للعامين الأخيرين من ولايته، وبعد انتخابات تشريعية في إسرائيل لم تسفر عن حصول أي من تكتّلي نتانياهو الذي حظي بدعم قوي من الرئيس الأميركي، أو منافسه الرئيسي غادي آيزنكوت على غالبية.
واعتبر آيزنكوت الثلاثاء أن إعلان الرئيس الأميركي يُظهر ضرورة "استبدال" نتانياهو.
وقال في بيان على إكس "إن اطّلاع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على تحوّل في علاقتنا الاستراتيجية عبر وسائل الإعلام، على غرار الجمهور الإسرائيلي، يظهر مدى خطورة تصرّفات بنيامين نتانياهو. لم يعد بالإمكان الوثوق به ويجب استبداله".
وتبلغ قيمة المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل بموجب الاتفاق 38 مليار دولار على عشرة أعوام، بينها 33 مليارا لتمويل شراء أسلحة وخمسة مليارات للدفاع المضاد للصواريخ.
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