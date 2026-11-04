ترامب يهاجم "فوكس" مع بدء إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات التجديد النصفيّ

شنّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب هجومًا على قناة فوكس الإخبارية المحافظة، في ظلّ تنامي إحباطه مع بدء ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي التي يتابعها من البيت الأبيض.

ونشر الرئيس ثلاث رسائل غاضبة على منصته تروث سوشال، محمّلا القناة مسؤولية تراجع نسب المشاهدة لديها، عازيا ذلك إلى ضعف ولائها له.

وفي إحدى الرسائل، قال ترامب إن "فوكس تشهد تراجعا كبيرا، ليس بسببي، بل لأنها ضدي!".

وفي منشور آخر، وصف أحد مقدمي البرامج في القناة بأنه "غبي جدا"، وهاجم في منشور ثالث استطلاعا انتخابيا أجرته القناة، قائلا إنه "الأسوأ".

وكتب أيضا "نسب مشاهدة فوكس تتراجع بقوة (27%!) لأنها تمضي وقتا طويلا جدا في تغطية أخبار الديموقراطيين المهووسين بترامب!".