رضائي يعتبر أن إيران ألحقت "هزيمة سياسية" بترامب بعد خسارة الجمهوريين

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده ألحقت بالرئيس الأميركي دونالد ترامب "هزيمة سياسية" مع خسارة المعسكر الجمهوري في الانتخابات الأميركية، بعدما ألحقَت به "هزيمة استراتيجية" عسكرية.



وكتب رضائي على منصة إكس: "ألحقت الأمة الإيرانية بترامب هزيمة استراتيجية في ساحة المعركة وفي مضيق هرمز، وهزيمة سياسية في واشنطن"، مضيفا أن "كل من يعتدي على إيران سيدفع الثمن".