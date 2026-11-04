ترامب: لم أكن لأفعل أي شيء يختلف عما فعلته في إيران

اعتبر الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ بلاده قامت بعمل رائع فيما يتعلق بإيران، مشيرًا إلى أنّ مضيق هرمز مفتوح.

وقال: “لم أكن لأفعل أي شيء يختلف عما فعلته في إيران وقد دمرنا قدراتهم العسكرية”.

وأضاف: “سواء أثرت الحرب على نتائج الانتخابات النصفية أم لا فلا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نوويّ”.

وأوضح أنّ الديمقراطيين اتصلوا ويريدون التحدث في شأن بعض القضايا، واصفًا الأمير بالجيّد.

ولفت إلى امتلاك حزبه سلطة الفيتو إذا لم يعجبه ما يفعله الديمقراطيون.

وتوقّع ترامب أن ترتفع أسعار النفط أكثر بكثير بسبب الحرب ضد إيران.

وقال: “لو أتيحت لي فرصة اتخاذ القرار مجددا ضد إيران لاتخذت القرار نفسه”.