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12 إنذارا صباح الخميس بوجود قنابل على طائرات في أوروبا
أخبار دولية
2026-11-05 | 06:32
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12 إنذارا صباح الخميس بوجود قنابل على طائرات في أوروبا
استُهدِفَت 12 طائرة مدنية في أوروبا الخميس بتهديدات بوجود قنابل، وتولت مقاتلات حربية مواكبة بعضها، وحُوَِل مسار اثنتين على الاقل منها، وفق ما أفادت السلطات وشركات الطيران المعنية.
ودخلت ظاهرة الإنذارات الكثيرة بوجود قنابل على طائرات يومها الثالث على التوالي، واستهدف معظمها رحلات في أوروبا لشركات طيران منخفضة التكلفة.
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