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ترامب يعزو هبوط أسعار الاسهم إلى فوز الديموقراطيين في الانتخابات

أخبار دولية
2026-11-05 | 23:55
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ترامب يعزو هبوط أسعار الاسهم إلى فوز الديموقراطيين في الانتخابات
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ترامب يعزو هبوط أسعار الاسهم إلى فوز الديموقراطيين في الانتخابات

عزا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهبوط الحاد في أسعار الأسهم الخميس، إلى فوز الحزب الديموقراطي في انتخابات التجديد النصفي التي جرت مطلع هذا الأسبوع. 
     
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال بعد إغلاق الأسواق المالية الأميركية "انهار سوق الأسهم اليوم لأن الديموقراطيين حققوا فوزا كبيرا الثلاثاء (...) من المحزن رؤية ذلك، لا تلومن إلا أنفسكم".
     
ورأى محللون أن موجة بيع الأسهم الخميس جاءت بسبب المخاوف من التهديد الذي يمثله الديموقراطيون على ازدهار الاستثمار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث شهد مؤشر ناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا، أسوأ جلساته منذ نيسان/أبريل 2025. 
     
وواجهت مراكز البيانات معارضة واسعة من الناخبين الأميركيين بغض النظر عن انتمائهم الحزبي، وقد تعهد العديد من الفائزين في انتخابات التجديد النصفي بالعمل على كبح جماح هذه المشاريع.

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