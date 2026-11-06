ترامب يصنّف المكتب البيضوي معلما وطنيا

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أمرا يقضي بتصنيف المكتب البيضوي معلما وطنيا، في خطوة تعكس تكثيف اهتمامه بتجميل البيت الأبيض، رغم الهزيمة الثقيلة التي مني بها حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.



واتهم منتقدو ترامب الرئيس بتجاهل مخاوف الناخبين بشأن الحرب مع إيران وتكاليف المعيشة قبيل انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء، والتركيز بدلا من ذلك بشكل مفرط على مشاريع بناء وتجديد متعددة في العاصمة.



في اليوم التالي لفوز الديموقراطيين بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، تجاهل ترامب النتيجة تقريبا، وركز على استعراض أعمال البناء في قاعة الاحتفالات الجديدة التي يُنشئها في البيت الأبيض.



هذه المرة، انصبّ تركيز ترامب على المكتب البيضوي الذي زيّنه بزخارف ذهبية منذ عودته إلى السلطة في العام الماضي، وعلى قاعة مجلس الوزراء المجاورة له.



وقال إن هذا الإعلان "سيجعل من المستحيل على أي شخص تدمير هذا المكان المذهل"، كما سيمنع الرؤساء المستقبليين من تنفيذ أي أعمال بناء في الغرفتين.



وأضاف في تصريحات للصحافيين "لن يكون بالإمكان إزالته أو تدميره أو لمسه أو القيام بأي شيء آخر تجاهه، فهو في الواقع يعد معلما وطنيا".



غير أن هذه الخطوة أججت التكهنات بأن ترامب قد يكون بصدد التحضير لإجراء المزيد من الأعمال في الجناح الغربي، بعد تلميحات عدة إلى احتمال تغيير قاعة الإيجاز الشهيرة الواقعة قرب المكتب البيضوي.



ولم تُبث مراسم توقيع ترامب على الأمر التنفيذي في المكتب البيضوي عبر الشبكات الأميركية الكبرى، وهو كان قد منع شبكة "سي إن إن" من الانضمام إلى المجموعة الإعلامية الدورية المخصصة لتغطية فعاليات البيت الأبيض.