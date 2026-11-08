«باي باي» نتنياهو؟ وآيزنكوت أمامه 28 يومًا لتشكيل الحكومة

من الرياض إلى هرمز… هجمات متبادلة وتصعيد يهدّد أمن المنطقة والملاحة البحرية

من الرياض إلى هرمز… هجمات متبادلة وتصعيد يهدّد أمن المنطقة والملاحة البحرية

وزير العدل الأميركي يعرب عن استعداده للدفاع عن أي مسؤول قد يستهدفه الديموقراطيون بالمساءلة