البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى ليما في زيارة "عودة إلى الوطن"

وصل البابا لاوون الرابع عشر إلى البيرو في عودة تثير ذكريات الماضي إلى البلد الذي أمضى فيه عقدين كمبشر، قبل أن يُختار لقيادة 1,4 مليار كاثوليكي حول العالم.

ووصل البابا البالغ 71 عاما إلى ليما وهي المحطة الأخيرة من جولة استمرت 12 يوما في أميركا اللاتينية، بعد أسابيع فقط من خضوعه لجراحة لعلاج سرطان الرئة.

وقال ألكسندر توريس، وهو بائع متجول يبلغ 32 عاما في العاصمة البيروفية "إنه عائد إلى وطنه" مضيفا "سيُستقبل بحفاوة، كأنه لم يغادر البلاد أبدا".

وهتف بعض المؤمنين الذين اصطفوا في الشوارع على طول الطريق الممتد من المطار "البابا بيروفي!".

ووصف لاوون البيرو بأنها "وطنه"، مشيرا إلى أن السنوات التي أمضاها هناك وحصوله على الجنسية البيروفية جعلت من هذا البلد جزءا منه.

ودعا قادة البيرو إلى مواجهة الفصول المؤلمة من ماضي البلاد بـ"العدالة" متطرقا بذلك إلى الانقسامات العميقة التي ما زالت ندوبها ظاهرة في الحياة السياسية الوطنية.