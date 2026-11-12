زيلينسكي: الجيش الأوكراني يواجه قيودا في استخدام "ستارشيلد" للإنترنت بالأقمار الاصطناعية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني يواجه قيودا "ممنهجة" جديدة على خدمة الإنترنت الفضائي "ستارشيلد" التي تديرها شركة "سبايس إكس" المملوكة لإيلون ماسك، وتؤدي دورا رئيسيا في الاتصالات على خطوط الجبهة.



وقال زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ترصد وحداتنا منذ أيام اضطرابات كبيرة في عمل ستارشيلد على الأراضي الأوكرانية... وتُفرض قيود ممنهجة على سرعة الاتصال"، مؤكدا أنها "ليست أخطاء عشوائية".