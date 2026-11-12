السعودية تستضيف النسخة المؤجلة من مبادرة مستقبل الاستثمار في تشرين الأول 2027

أفاد التلفزيون الرسمي السعودي بأن المملكة تعتزم استضافة النسخة المؤجلة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في تشرين الأول 2027.



وكان من المقرر في الأصل عقد المؤتمر الاستثماري الأبرز بالمملكة، والذي يعرف بلقب "دافوس الصحراء"، في الرياض خلال الفترة من 26 إلى 29 تشرين الأول لكنه تأجل في ظل الهجمات المتكررة التي شنها الحوثيون على مطار الرياض وأسفرت عن سقوط قتلى.



وأصبح هذا المؤتمر، الذي كان من المفترض أن يشهد هذا العام انعقاد نسخته العاشرة، حدثا ثابتا على أجندة نخبة من كبار رجال المال والأعمال حول العالم.



وأوضح التلفزيون الرسمي أن المنظمين يخططون الآن لإقامة الحدث في الفترة من 25 إلى 28 تشرين الأول من العام المقبل.