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المشرعون الأميركيون يستدعون جنسن هوانغ بعد كشف علاقة له مع امرأة متهمة بالتجسس

أخبار دولية
2026-11-13 | 04:40
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المشرعون الأميركيون يستدعون جنسن هوانغ بعد كشف علاقة له مع امرأة متهمة بالتجسس
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المشرعون الأميركيون يستدعون جنسن هوانغ بعد كشف علاقة له مع امرأة متهمة بالتجسس

استدعى المشرعون الأميركيون جنسن هوانغ، أحد مهندسي طفرة الذكاء الاصطناعي، للرد على أسئلتهم في كانون الأول عقب استقالة الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا بعد الكشف عن علاقتين له خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة متهمة بالتجسس لحساب الصين.

وتسببت الفضيحة في هبوط حاد في القيمة السوقية لشركة إنفيديا العملاقة للرقائق المتطورة، بنحو نصف تريليون دولار، وأثارت مخاوف متزايدة بشأن الأمن القومي ومستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي.

وكتب السيناتور الجمهوري تيم سكوت على إكس "تثير التقارير الأخيرة مخاوف جدية بشأن أمننا القومي وحماية التكنولوجيا الأميركية الحساسة".

وقال سكوت إنه طلب من هوانغ ووزير التجارة هوارد لاتنيك الإدلاء بشهادتيهما في كانون الأول/ديسمبر أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، التي يرأسها سكوت.

ويأتي هذا الطلب في أعقاب دعوة وجهتها ثلاث لجان في مجلس النواب لإجراء مقابلة مغلقة مع هوانغ (63 عاما) في الأول من كانون الأول، مع التلويح بإصدار أمر استدعاء رسمي في حال عدم الاستجابة.

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