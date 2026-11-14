مصادر لرويترز: ترامب قال لمستشاريه إنه قد لا يقصف إيران إذا لم تحدث استفزازات

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ كبار مستشاريه خلال الأيام القليلة الماضية أنه قد يحجم عن مهاجمة إيران إذا لم تواجه الولايات المتحدة أي استفزازات جديدة من طهران أو الحوثيين المتحالفين معها في اليمن.



وتذبذب ترامب بين التهديد بتصعيد الحرب بشن ضربات جديدة وبين خفض الأعمال القتالية، ويقول مسؤولون حاليون وسابقون إنه لم يحسم أمره على ما يبدو بشأن كيفية إنهاء الحرب التي لا تحظى بشعبية في بلده والتي شنها في فبراير شباط مع إسرائيل.



لكن في اجتماعات مع مستشاري الأمن القومي وبعد سلسلة من الإحاطات الاستخباراتية، قال ترامب إنه يفكر في الإحجام عن شن ضربات، وذلك وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، مثل آخرين أجريت معهم مقابلات من أجل هذه القصة.



وأبدى ترامب تعاطفه مع الحلفاء في المنطقة الذين طلبوا منه عدم العودة إلى حرب شاملة.



وقال ترامب للمذيع الرياضي ستيفن إيه. سميث يوم الخميس "بوسعي إنهاء الأمر فورا، ولكن بناء على طلب الدول التي أسعى لحمايتها، فإننا نفعل ذلك بطريقة أطول بعض الشيء، وبطريقة أكثر تحضرا".



وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية، وثبت أنها لا تحظى بشعبية لدى الناخبين الأميركيين، الذين مكنوا الديمقراطيين من السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في بداية الشهر. وفي استطلاع أجرته رويترز/إبسوس قبيل انتخابات الثالث من تشرين الثاني، قال 55 بالمئة من الأميركيين إن الحرب لم تكن تستحق التكلفة، واعتبرها نائب الرئيس جيه.دي فانس سبب خسارة الجمهوريين للكونغرس.



وجاءت التصريحات التي أدلى بها ترامب في أحاديث خاصة استكمالا لتصريحاته العلنية التي قللت من احتمالية استئناف الحرب واسعة النطاق.



وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان "بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن الرئيس ترامب هو العقل المدبر وصاحب القرار الوحيد الذي يملك زمام الأمور، وسيضمن دائما حماية مصالح أميركا".



وأضاف "الولايات المتحدة في موقف قوي جدا بفضل سيطرتها على مضيق هرمز وانهيار الاقتصاد الإيراني. وحده الرئيس ترامب يعلم ما سيفعله ومتى".



ولم ترد وكالة المخابرات المركزية ومكتب مدير المخابرات الوطنية على طلبات للتعليق.