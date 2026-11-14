قتيلان وجريح بانفجار عبوة داخل سيارة في ريف دمشق

أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية عن وفاة شخص وطفلة وإصابة شخص آخر، جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة في مدينة جرمانا بريف دمشق، وفق ما أوردت وكالة "سانا".



وأوضحت في بيان، أن وحداتها فرضت طوقاً أمنياً حول موقع الحادث، وباشرت على الفور التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات التفجير.

