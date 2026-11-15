انفجارات في البحرين وإيران تعلن مهاجمة قاعدة أميركية بالمسيّرات

دوت انفجارات صباح الأحد في البحرين، مع إعلان إيران أنها هاجمت بالمسيّرات قاعدة أميركية في الدولة الخليجية التي باتت هدفا متكررا للهجمات منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وبحسب صحافية من وكالة فرانس برس، دوت صافرات الإنذار، بينما نشرت السلطات تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعت فيها السكان إلى التوجه نحو أماكن آمنة، من دون تحديد مصدر التهديد.

وحضت وزارة الداخلية البحرينية في منشور على منصة اكس "المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة التحديثات الرسمية".

وبعيد ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة عسكرية أميركية في البحرين.

وذكر الحرس الثوري في بيان عبر تطبيق تلغرام أن "القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني استهدفت نظام رادار الدفاع الجوي الأميركي في قاعدة الرفاع للمروحيات بالبحرين، بست طائرات مسيرة".

وأضاف البيان "مضيق هرمز مغلق، وأي عدوان من جانب العدو الأميركي سيُقابَل برد أقسى وأشد".