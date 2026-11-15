الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

انفجارات في البحرين وإيران تعلن مهاجمة قاعدة أميركية بالمسيّرات

أخبار دولية
2026-11-15 | 02:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انفجارات في البحرين وإيران تعلن مهاجمة قاعدة أميركية بالمسيّرات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
انفجارات في البحرين وإيران تعلن مهاجمة قاعدة أميركية بالمسيّرات

دوت انفجارات صباح الأحد في البحرين، مع إعلان إيران أنها هاجمت بالمسيّرات قاعدة أميركية في الدولة الخليجية التي باتت هدفا متكررا للهجمات منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

     

وبحسب صحافية من وكالة فرانس برس، دوت صافرات الإنذار، بينما نشرت السلطات تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعت فيها السكان إلى التوجه نحو أماكن آمنة، من دون تحديد مصدر التهديد.

          

وحضت وزارة الداخلية البحرينية في منشور على منصة اكس "المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة التحديثات الرسمية".

     

وبعيد ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة عسكرية أميركية في البحرين.

     

وذكر الحرس الثوري في بيان عبر تطبيق تلغرام أن "القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني استهدفت نظام رادار الدفاع الجوي الأميركي في قاعدة الرفاع للمروحيات بالبحرين، بست طائرات مسيرة".

     

وأضاف البيان "مضيق هرمز مغلق، وأي عدوان من جانب العدو الأميركي سيُقابَل برد أقسى وأشد".

آخر الأخبار

أخبار دولية

البحرين

وإيران

مهاجمة

قاعدة

أميركية

بالمسيّرات

LBCI التالي
قاليباف: لن نبقى في وضع لا حرب ولا سلام
الأردن يحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص دينوا بالهجوم على كنيسة الكرك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-02

إيران تعلن شن هجوم على قاعدة عسكرية أميركية في البحرين

LBCI
أخبار دولية
00:05

الحرس الثوريّ الإيرانيّ هاجم بالطائرات المسيرة قاعدة عسكرية في البحرين

LBCI
أخبار دولية
2026-09-03

الجيش الإيرانيّ يعلن مهاجمة قواعد أميركية في الكويت والإمارات

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-03

الجيش الإيرانيّ يعلن مهاجمة قواعد أميركية في الكويت والإمارات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:11

قاليباف: لن نبقى في وضع لا حرب ولا سلام

LBCI
أخبار دولية
02:40

الأردن يحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص دينوا بالهجوم على كنيسة الكرك

LBCI
أخبار دولية
00:20

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي بارز في الجناح العسكريّ لحركة حماس

LBCI
أخبار دولية
00:18

موسكو تؤكد انعقاد القمة التي ستجمع بوتين وترامب وشي في الصين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-08-13

الخارجية الروسية تعتبر أن "لا أساس" لانتقادات اليابان في شأن جزر كوريل

LBCI
خبر عاجل
2026-11-07

غادي ايزنكوت مكلفا بتشكيل الحكومة الاسرائيلية بـ٦٧ صوتًا فيما حصل بنيامين نتنياهو على ٤٦ صوتًا و٧ امتنعوا عن التصويت

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-22

ترمب: تمكنا من تمرير كميات نفط أكثر من قبل ومضيق هرمز مفتوح بالكامل وإيران لن تملك أبدا سلاحا نوويا

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-22

وكالة عن محافظ البنك المركزي الإيراني: الأموال المجمدة المتبقية لن تُستخدم بالضرورة فقط لشراء السلع الأساسية وسيكون بإمكان إيران شراء سلع أخرى غير خاضعة لعقوبات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:24

الرئيس سلام يتجه إلى الدوحة والمباحثات في شأن الكهرباء متقدمة

LBCI
أخبار دولية
03:11

قاليباف: لن نبقى في وضع لا حرب ولا سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

بيروت تطلق فيلم La Bataille de Gaulle الجامع بين السينما الفرنسية والجذور اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

النفايات تخنق نحلة في البقاع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

السكري والرياضة: إرادة تتحدى المستحيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

أربع ساعات شلّت الطيران الأميركي... والأسباب الحقيقية لم تُحسم بعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

BIOLINK... من هجرة الأدمغة إلى استثمارها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

فلاي بيروت في حزيران وتعدد وجهات وتطوير لأسطول MEA

LBCI
فنّ
13:55

رحمة رياض لناصيف زيتون: "منذ كم يوم لم تبدّل ملابسك؟"... مواقف غير متوقعة للنجمين في المكسيك (فيديو)

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
11:30

قرار مفاجئ لـ"الشامي"... ابتعاد عن الفنّ لأسباب صحية وغير صحية

LBCI
فنّ
13:55

رحمة رياض لناصيف زيتون: "منذ كم يوم لم تبدّل ملابسك؟"... مواقف غير متوقعة للنجمين في المكسيك (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
05:56

تعميم صورة موقوف بجرم سلب... هل من وقع ضحيّة أعماله؟

LBCI
أمن وقضاء
05:38

العثور على جثة مولود حديث الولادة عند مدخل بلدة الخرايب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

كهرباء لبنان ٢٤/٢٤… هل يأتي الحلّ من سوريا وقطر؟

LBCI
فنّ
14:50

وائل كفوري يشعل حماس جمهوره... ما قصّة "الغالي"؟

LBCI
فنّ
15:33

الوليد الحلاني في أول تصريح بعد الحادث... " كم يمكن للحظة واحدة أن تغيّر الكثير في داخل الإنسان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

فلاي بيروت في حزيران وتعدد وجهات وتطوير لأسطول MEA

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More