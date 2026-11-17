ضربات روسية تستهدف جسرين رئيسيين في كييف... وأوكرانيا تقصف جسر القرم لليوم الثاني على التوالي

أصابت ضربات روسية جسرين رئيسيين في العاصمة الأوكرانية كييف مساء الاثنين، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو، بعيد إصدار سلاح الجو الأوكراني تحذيرا من ضربات صاروخية.



وقال كليتشكو عبر تطبيق تلغرام قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي: "بشكل أولي، تعرض جسرا الشمال والجنوب في العاصمة لضربات".

من جهة أخرى، استهدفت أوكرانيا لليوم الثاني على التوالي جسرا يربط القرم بالأراضي الروسية، وفق ما أفاد الثلاثاء مسؤول منصّب من روسيا التي ضمت شبه الجزيرة.



وقال حاكم القرم سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام: "هاجم العدو مجددا جسر القرم. وفي الوقت الراهن، تم تعليق حركة المرور".