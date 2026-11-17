بحث قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني الاثنين مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في بغداد التوترات في جرف الصخر معقل كتائب حزب الله، بحسب ما أفاد مصدران سياسيان وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وتتصاعد التوترات بين الزيدي والكتائب، بعدما أمهلها رئيس الحكومة للانسحاب من معقلها بوسط العراق قبل دخول القوات المسلحة إليه.

ويأتي ذلك عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية وقالت بغداد إنه أثبت وجود عمليات لتهريب للنفط في المنطقة. ونفت الكتائب حصول تهريب، متّهمة مكتب الزيدي بتلفيق القضية للضغط عليها كي تتخلّى عن سلاحها.

وقال مصدران مقرّبان من تحالف "الإطار التنسيقي" المؤلف من أحزاب عراقية شيعية مقربة من طهران وجاءت بالزيدي، إن قاآني التقى الزيدي مساء الاثنين في بغداد وتطرّقا إلى ملف جرف الصخر.

ونوّه أحد المصدرَين إلى أن "أساس اللقاء كان موضوع جرف الصخر على المستويات الأمنية والسياسية وكيفية الوصول إلى" حلول لتهدئة الوضع.