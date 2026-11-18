أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع مصر لمنحها دفعة تبلغ حوالي 2.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاتفاق ينتظر موافقة مجلس إدارة الصندوق.وقال الصندوق في بيان: "نجاح السلطات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط ساعدا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعما قدرة مصر على الصمود في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية".