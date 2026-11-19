أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، “الذي شهد الأسبوع الماضي حركة تجارية وصادرات نفط قياسية”.
وقال لفوكس نيوز: “لن نسمح الآن للصين بالحصول على رقائق إلكترونية أكثر تطورًا وقد نسمح بذلك بعد عامين أو ثلاثة”.
وأضاف: “الصين وروسيا تعاملتا معنا بشكل جيد ولم تطلقا النار أو ترسلا سفنا للمشاركة في الصراع مع إيران”.
وأمام قادة مشاركين في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، أكّد معارضة الولايات المتحدة "أي شكل من أشكال القيود التنظيمية الصارمة" على الذكاء الاصطناعيّ.
ووصفه بالذكاء الفائق، لافتًا إلى وجوب مراقبته.