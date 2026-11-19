أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، “الذي شهد الأسبوع الماضي حركة تجارية وصادرات نفط قياسية”.

وقال لفوكس نيوز: “لن نسمح الآن للصين بالحصول على رقائق إلكترونية أكثر تطورًا وقد نسمح بذلك بعد عامين أو ثلاثة”.

وأضاف: “الصين وروسيا تعاملتا معنا بشكل جيد ولم تطلقا النار أو ترسلا سفنا للمشاركة في الصراع مع إيران”.