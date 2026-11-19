أعرب إيلون ماسك عن شعوره "بالحماقة الشديدة" إزاء الأموال التي أنفقها على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة هذا العام وانتهت بتكبد الجمهوريين خسائر كبيرة.

وأنفق الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، وهو أغنى رجل في العالم، ما يقرب من نصف مليار دولار لدعم المرشحين الجمهوريين والحفاظ على ولاية تكساس في يد الجمهوريين، حيث يوجد مقر تسلا لصناعة السيارات وشركة سبيس إكس المتخصصة في الصواريخ والذكاء الاصطناعيّ إضافة إلى مشروع مشترك مخطط له بين الشركتين لتصنيع رقائق إلكترونية.

وقال ماسك، في كلمة ألقاها عبر الفيديو خلال قمة (ديل بوك) التي نظمتها صحيفة نيويورك تايمز: “أداء المرشحين الجمهوريين ربما كان أسوأ بدون هذا الإنفاق”.

وأضاف: “النتيجة أظهرت أن أموال الحملات وحدها لا يمكنها حسم الانتخابات”.