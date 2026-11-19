قام وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بزيارة غير معلنة إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس الأربعاء، حيث التقى الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز، معلنا إبرام اتفاق للتعاون العسكري بين البلدين، وذلك بعد أقل من عام على إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو في عملية نفذتها القوات الأميركية.

ومن كراكاس، التي توجّه بعدها إلى بوغوتا، أعلن هيغسيث استئناف التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وفنزويلا، متعهدا بملاحقة مهربي المخدرات.

وتحدث هيغسيث عن شراكة "ضد الكيانات الإجرامية وتلك المرتبطة بالإرهاب وتجارة المخدرات"، قائلا عقب الإعلان عن الاتفاق "سنطاردكم، وسنعثر عليكم، وسنقتلكم". وأضاف "لن تكونوا قادرين على تصدير جرائمكم وبؤسكم إلى الولايات المتحدة أو فنزويلا أو أي دولة أخرى في المنطقة".

كذلك، لفت إلى سعي بلاده إلى الاستفادة من "الإمكانات الهائلة للموارد" التي تزخر بها فنزويلا الغنية بالنفط.

وتابع "نحن نرى في ذلك إعادة ترسيخ لشراكتنا الدفاعية، وفرصة للعمل معا بين جيشَي بلدينا العظيمَين".