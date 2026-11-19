أكد الرئيس الاميركيّ دونالد ترامب وجوب خفض مخاطر استخدام الأسلحة النووية في العالم.
وقال: “لدينا إمكان للحديث عن كيفية خفض استخدام الأسلحة النووية في العالم”.
وأضاف: “نحن نسجل التاريخ في هذه القمة التي تضم أمريكا وروسيا والصين للمرة الاولى”.
وأوضح أنّ هذه القمة “التاريخية” تمنح فرصة لبحث آفاق جديدة.
أمّا الرئيس الصينيّ فقال: “على الصين وروسيا والولايات المتحدة العمل معا لحماية السلام الدوليّ”.
وأكّد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين قدرة الأطراف الثلاثة على المساهمة في تعزيز السلام والاستقرار في حال التعاون.