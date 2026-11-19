أكد الرئيس الاميركيّ دونالد ترامب وجوب خفض مخاطر استخدام الأسلحة النووية في العالم.

وقال: “لدينا إمكان للحديث عن كيفية خفض استخدام الأسلحة النووية في العالم”.

وأضاف: “نحن نسجل التاريخ في هذه القمة التي تضم أمريكا وروسيا والصين للمرة الاولى”.

وأوضح أنّ هذه القمة “التاريخية” تمنح فرصة لبحث آفاق جديدة.

أمّا الرئيس الصينيّ فقال: “على الصين وروسيا والولايات المتحدة العمل معا لحماية السلام الدوليّ”.

وأكّد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين قدرة الأطراف الثلاثة على المساهمة في تعزيز السلام والاستقرار في حال التعاون.