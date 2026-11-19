السعودية تؤكد إصابة برج تابع لصندوق الاستثمارات العامة في الرياض بهجوم للحوثيين



أكّدت السلطات السعودية الخميس إصابة برج يضم مقر صندوق الاستثمارات العامة في المركز المالي بالرياض، بعد ساعات من إفادة شهود بتضرره عقب دوي انفجار.



وأعلن الدفاع المدني السعودي في بيان على منصة إكس "تعرض أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض لهجوم إرهابي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية نتج عنه أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبان مجاورة، ولا إصابات". ولم يحدد البيان البرج المتضرر، لكنه أرفِقَ بصورة تظهر برج مقرّ الصندوق، وقد لحقت أضرار بواجهته الزجاجية.

