ترامب يمازح كبير موظفي البيت الأبيض الجديد بسؤاله: هل تريد الترشح للرئاسة؟

حوّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحاطة صحافية في البيت الأبيض إلى ما يشبه برنامج الواقع "ذي أبرنتيس" لانتخابات عام 2028 الرئاسية، حين طرح اسم كبير موظفيه الجديد، ستيفن ميلر، كمرشح محتمل.



حتى أن ترامب قارن بطريقة ايجابية بين ميلر، المعروف بموقفه المتشدد من الهجرة، وبين نائبه جاي دي فانس ووزير خارجيته ماركو روبيو اللذين كانا يقفان خلفه على المنصة.



وقال ترامب بعد أن أعطى ميلر فرصة للتحدث خلال مؤتمر صحافي وأُعجب بكلامه: "لدينا أخبار عاجلة (...) لقد كان أفضل من هذين الرجلين"، مشيرا إلى فانس وروبيو.



ثم سأل ميلر ممازحا: "هل تريد الترشح للرئاسة؟".



ورغم الاعتقاد السائد بأن طموحات رئاسية تراود فانس وروبيو، إلا أن أيا منهما لم يؤكد ما إذا كان سيترشح بعد عامين أم لا.