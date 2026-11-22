رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيكون من الصعب عليه العمل مع السناتور تشاك شومر إذا انتُخب زعيما للأغلبية في مجلس الشيوخ.

وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشال، "سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لي العمل مع تشاك شومر إذا أصبح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ".

وأضاف: "أخفق بشدة عندما شغل منصب الزعيم سابقا، وكان من بين الأسوأ في التاريخ، وليس لدي أدنى شك في أنه سيفشل مجددا".

ويشغل شومر، وهو ديمقراطي من ولاية نيويورك، حاليا منصب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، لكن الديمقراطيين سيتولون العام المقبل السيطرة على مجلسي الكونجرس.