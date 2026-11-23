أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في ممتلكات لفلسطينيين في أربع قرى في الضفة الغربية المحتلة.

ونددت السلطة الفلسطينية وقادة أحزاب في المعارضة الإسرائيلية في مقدمهم رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت بهجمات المستوطنين، ووصفوها بأنها "إرهاب يهوديّ”.

وقال الجيش الإسرائيليّ إن قوات من الجيش والشرطة أُرسلت إلى قرى دير السودان ودير أبو مشعل وكفر مالك قرب رام الله في وسط الضفة الغربية، والتوانى في مسافر يطا (جنوب) "عقب بلاغات وصور تُظهر مركبات محترقة وشعارات مكتوبة على الجدران"، مؤكدا أنه "يدين بشدة" هذه الأفعال.

كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق.

وأظهرت صور وفيديوهات نشرها نشطاء محليون مركبات تشتعل فيها النيران، وشعارات باللغة العبرية خُطت على الجدران من بينها "بالدم والنار سقطت يهوذا، وبالدم والنار ستنهض يهوذا" في إشارة إلى مملكة يهوذا القديمة.

وندد رئيس الوزراء المكلف ورئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت على منصة إكس بما اعتبره "إرهابا يهوديا"، مشيرا إلى أنه "يُزعزع الاستقرار الإقليمي، ويُعرّض الأرواح للخطر، ويوجّه ضربة خطيرة إلى الأمن القوميّ لدولة إسرائيل".